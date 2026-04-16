Infiniti признала ошибки и готовит масштабное перерождение

Руководство Nissan (материнская компания) открыто признало стратегические просчеты прошлых лет и представило план по возвращению марки на рынок с обновленным модельным рядом

По словам главы компании Ивана Эспиносы, одной из ключевых ошибок стало решение разрабатывать для Infiniti собственную архитектуру, что оказалось значительно дороже, чем предполагалось. Дополнительным фактором стала амбициозная цель достичь 8 миллионов продаж в год, которая так и осталась недостижимой. В результате, низкие объемы реализации не позволили обеспечить достаточный уровень инвестиций в развитие бренда.

Для выхода из кризиса компания планирует воспользоваться уже существующими платформами Nissan и уделить акцент новому дизайнерскому стилю, что должно стать главной «фишкой» будущих моделей. В рамках новой стратегии в ближайшие годы планируется вывести на рынок три кроссовера и один спортивный седан. Все модели получат гибридные силовые установки, но седан также оснастят битурбированным V6 с механической коробкой передач и задним приводом. Вероятно, его планируют создать на базе Nissan Skyline.