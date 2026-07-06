Автомобильный портал Motorpage
6 июл 2026

Институт НАМИ показал новые моторы для автомобилей

Институт НАМИ показал новые моторы для автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

На международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2026 институт НАМИ представил сразу две новые силовые установки собственной разработки. Среди главных премьер оказались двигатель для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта НАМИ 414320, а также судовой мотор НАМИ 4123 300 СУ, предназначенный для скоростных глиссирующих судов

Автомобильный двигатель НАМИ 414320 представляет собой рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель рабочим объемом 2,2 литра мощностью 299 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Его также можно использовать в моделях с последовательными гибридными установками. На выставке была продемонстрирована версия с распределенным впрыском топлива, однако архитектура двигателя позволяет применять также непосредственный или комбинированный впрыск в зависимости от требований заказчика.

Второй новинкой стал судовой двигатель НАМИ 4123 300 СУ. Он предназначен для установки на глиссирующие суда полной массой до 3 тонн и должен заменить иностранные силовые агрегаты, поскольку аналогичных российских двигателей в этом сегменте сейчас нет. В основе новинки лежит восьмицилиндровый двигатель НАМИ 4123, разработанный для автомобилей Единой Модульной Платформы. Базовая мощность судового агрегата составляет 300 л.с., при этом разработчики предусмотрели и более мощные модификации. Предполагается, что двигатель сможет использоваться как на рекреационных катерах, так и на судах пожарно-спасательных и патрульных служб.

При написании новости использовалась информация:
НАМИ

Комментарии к новости

Последние новости

...

Audi готовит роскошный кроссовер Q9 Horch

06 июля 2026

Путин утвердил новые меры поддержки топливного рынка России

06 июля 2026

Ferrari вернула «механику» в новой версии 12Cilindri

06 июля 2026

Многодетным семьям предложили летом бесплатно пользоваться платными трассами

03 июля 2026
Volkswagen Golf R Black Edition II

Volkswagen выпустил для Японии ограниченную спецверсию Golf R Black Edition II

03 июля 2026
Callum Jaguar XJ220

Callum представил современную интерпретацию легендарного Jaguar XJ220

03 июля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич M90 - москвич м90 (2026) семейный бизнес Тест драйв
02 июля 2026

Москвич M90
"Семейный бизнес"
Sollers ST9 - sollers st9 (2025) большой пикап и семейные ценности
Тест драйв
29 июня 2026

Sollers ST9
"Большой пикап и семейные ценности"
TENET T8 - tenet t8 (2025) российская прописка, семь мест, полный привод
Тест драйв
22 июня 2026

TENET T8
"Российская прописка, семь мест, полный привод"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 2 9 8