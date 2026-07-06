Институт НАМИ показал новые моторы для автомобилей

На международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2026 институт НАМИ представил сразу две новые силовые установки собственной разработки. Среди главных премьер оказались двигатель для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта НАМИ 414320, а также судовой мотор НАМИ 4123 300 СУ, предназначенный для скоростных глиссирующих судов

Автомобильный двигатель НАМИ 414320 представляет собой рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель рабочим объемом 2,2 литра мощностью 299 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Его также можно использовать в моделях с последовательными гибридными установками. На выставке была продемонстрирована версия с распределенным впрыском топлива, однако архитектура двигателя позволяет применять также непосредственный или комбинированный впрыск в зависимости от требований заказчика.

Второй новинкой стал судовой двигатель НАМИ 4123 300 СУ. Он предназначен для установки на глиссирующие суда полной массой до 3 тонн и должен заменить иностранные силовые агрегаты, поскольку аналогичных российских двигателей в этом сегменте сейчас нет. В основе новинки лежит восьмицилиндровый двигатель НАМИ 4123, разработанный для автомобилей Единой Модульной Платформы. Базовая мощность судового агрегата составляет 300 л.с., при этом разработчики предусмотрели и более мощные модификации. Предполагается, что двигатель сможет использоваться как на рекреационных катерах, так и на судах пожарно-спасательных и патрульных служб.