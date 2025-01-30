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30 янв 2025

Итальянская марка Mignatta готовит эксклюзивный спидстер Rina с двигателем V8

Итальянская марка Mignatta готовит эксклюзивный спидстер Rina с двигателем V8
Автор фото: фирма-производитель

Итальянская компания Automobili Mignatta готовится представить новый двухместный спидстер Rina. Производитель планирует выпускать 30 экземпляров в год, но стоимость пока не раскрыта. Официальная премьера автомобиля состоится 8 мая

Rina вдохновлена культовыми моделями 1960-х годов и выделяется вытянутой передней частью кузова, массивными крыльями, круглыми фарами и множеством других ретро-стилизованных деталей. Основной материал конструкции — карбон, что позволило снизить массу автомобиля до 1000 кг. В автомобиле отсутствует мультимедийная система, а приборная панель выполнена в аналоговом виде.

Спидстер оснащен атмосферным V8, который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Производитель обещает выдающуюся управляемость и спортивную динамику, но точные технические характеристики пока не сообщает.

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