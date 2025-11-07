Автомобильный портал Motorpage
7 ноя 2025

Toyota отзывает более миллиона автомобилей из-за неисправности камеры заднего вида

Как сообщили в компании, в некоторых случаях изображение может зависнуть или вовсе не отображаться на мультимедийном экране при включении задней передачи

Проблема связана с программным обеспечением блока управления Parking Assist ECU. Согласно официальному отчету, ошибка возникает, если водитель переводит селектор в положение Reverse в течение 0,7–2,6 секунды после запуска двигателя. В этом случае картинка с камеры может зависнуть почти на две секунды. Кроме того, изображение может не появиться при следующем запуске, если автомобиль был быстро выключен и вновь включен.

Расследование началось весной 2024 года после поступления первых жалоб из Японии. В итоге проведенные тесты подтвердили программный сбой.

Отзыв затронул почти весь модельный ряд Toyota и Lexus, включая Toyota RAV4, Camry, Crown, Land Cruiser, Lexus RX, GX, LX, а также электромобили Toyota bZ4X и Subaru Solterra. Всего под действие кампании попали автомобили, выпущенные с 2022 по 2026 год.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

