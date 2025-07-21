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21 июл 2025

Jaguar Land Rover объявил о сокращении до 500 сотрудников в Великобритании

Jaguar Land Rover объявил о сокращении до 500 сотрудников в Великобритании

Британская компания Jaguar Land Rover сообщила о запуске программы добровольного увольнения, в рамках которой до 500 сотрудников компании покинут свои должности

Речь идет о сокращении около 1,5% штата (преимущественно управленческих позиций). Какие именно подразделения попадут под оптимизацию, компания не уточняет. Всего на данный момент в JLR в Великобритании работают около 33 тысяч сотрудников.

Информация о сокращении появилась после тревожных результатов второго квартала этого года. Компания отчиталась о падении продаж на 15% (до 94 420 автомобилей). Одной из ключевых причин отмечаются пошлины со стороны США. С апреля 2025 года администрация президента Дональда Трампа ввела 25% пошлины на все автомобили, произведенные за пределами США. Это вынудило Jaguar Land Rover временно прекратить поставки автомобилей в Штаты.

Особенно сильно от пошлин пострадал Defender, который выпускается в Словакии и облагается пошлинами в полном объеме. В то же время автомобили, собранные в Великобритании, например, Range Rover, облагаются ставкой в размере 10%, согласно новым торговым соглашениям между США и Великобританией.
 

При написании новости использовалась информация:
BBC

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