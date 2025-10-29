Автомобильный портал Motorpage
29 окт 2025

Электрический Jaguar GT выйдет позже, но обещает стать самым мощным в истории марки

Автор фото: фирма-производитель

Флагманский электромобиль Jaguar класса гран туризмо, который ранее планировалось вывести на рынок в конце нынешнего года, будет представлен лишь в 2026 году. Об этом сообщил управляющий директор Jaguar Роудон Гловер в интервью американским СМИ

Причины переноса официально не раскрываются. Предполагается, что ключевую роль в этом сыграли последствия масштабной кибератаки, которая в начале сентября серьезно нарушила работу Jaguar Land Rover. Кроме этого, автомобиль продолжают испытывать на Нюрбургринге, что указывает на незавершенность разработки.

Модель базируется на платформе Jaguar Electrical Architecture и станет самым мощным автомобилем бренда за всю его историю. Запас хода обещан на уровне 692 км, а быстрая зарядка позволит восполнить запас энергии на 322 км км всего за 15 мин. Ориентировочная стоимость Jaguar GT составит около 130 тысяч долларов, что эквивалентно 10,4 млн рублей.

