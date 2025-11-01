Автомобильный портал Motorpage
1 ноя 2025

Toyota возвращает V8: новый твин-турбо мотор появится на GR GT3 и Lexus Sport Concept

Автор фото: фирма-производитель

Toyota готовит к дебюту новый 8-цилиндровый двигатель, который станет сердцем будущих спортивных моделей марки и ее премиального подразделения Lexus. Об этом сообщил президент Toyota Powertrain Такаси Уэхара на автосалоне Japan Mobility Show

Речь идет о 4,0-литровом моторе V8 с двойным турбонаддувом и предполагаемой мощностью свыше 800 л.с. Однако точные технические характеристики пока не уточняются.

Первой моделью с этим двигателем станет суперкар Toyota GR GT3, где V8, вероятно, войдет в состав гибридной силовой установки и будет работать в паре с автоматической коробкой передач. Lexus получит собственную модификацию того же двигателя для серийной версии концепта Lexus Sport Concept. Вероятно, также в составе гибридной системы.

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

