Автомобильный портал Motorpage
1 ноя 2025

Введение нового утильсбора передвинули на 1 декабря

Автор фото: ru.freepik.com

Минпромторг перенес вступление в силу новых правил расчета утилизационного сбора для физических лиц с 1 ноября на 1 декабря. Этот шаг даст месяц передышки тем, кто успел заказать автомобили до изменения методики

Главное нововведение заключается в том, что теперь размер утильсбора будет зависеть не только от объема двигателя, но и от мощности автомобиля. Для машин мощнее 160 л.с., ввозимых физлицами, начнет действовать коммерческая ставка, что приведет к значительному росту их стоимости. Для автомобилей с двигателями до 3,0 литров сохраняются льготные условия — 3,4 тысячи рублей за новое авто и 5,2 тысячи за подержанное.

Эксперты отмечают, что подорожание в первую очередь затронет автомобили таких марок, как BMW, Audi и Mercedes-Benz, которые поставляются в Россию по параллельному импорту. В то же время модели среднего класса, такие как Hyundai, Kia и Toyota с моторами мощностью до 160 л.с., останутся в доступном диапазоне.

Более того, с 2026 года коммерческий утильсбор начнет расти на 10–20% ежегодно, что, по задумке правительства, должно стимулировать спрос на автомобили российского производства.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

