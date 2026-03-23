23 мар 2026

Эпоха дизайна Jaguar завершается: Джерри Макговерн уходит после двух десятилетий

Автор фото: фирма-производитель

Компания официально подтвердила, что Джерри Макговерн все же покидает пост главного дизайнера Jaguar Land Rover

За это время Макговерн сформировал визуальный язык брендов Jaguar и Land Rover, оказав влияние на несколько поколений моделей. Под его руководством были созданы Land Rover Defender и Range Rover Evoque, а также разработан концепт Jaguar Type 00, вызвавший неоднозначную реакцию в индустрии.

Информация об уходе официально подтверждена представителями компании, несмотря на то, что ранее слухи о его отставке опровергались. Сам дизайнер отметил, что работа в JLR стала для него важным этапом карьеры, и поблагодарил руководство, включая семью Tata.

После ухода британский дизайнер намерен сосредоточиться на собственном бизнесе и открыть креативное консалтинговое агентство. Для Jaguar Land Rover это решение может стать отправной точкой для пересмотра дизайнерской стратегии и поиска нового визуального направления. Однако пока не ясно, отразится ли уход главного дизайнера на внешности будущего электрокара бренда Jaguar.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

