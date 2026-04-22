Jetta представила в Пекине новый электрический кроссовер

Марка Jetta, которая в Китае уже несколько лет существует как самостоятельный бренд внутри концерна Volkswagen, представила новый концепт электрического кроссовера Jetta X

Напомним, что Jetta была создана совместно с китайской компанией FAW в 2019 году и позиционируется как производитель доступных автомобилей с традиционными силовыми установками. Однако концепт Jetta X открывает для бренда новый сектор рынка с электромобилями.

Внешне модель отличается оригинальным дизайном и визуально напоминает кроссоверы Renault и Dacia. Модель получила «брутальный» дизайн кузова с массивным внедорожным обвесом и раздвоенными светодиодными фарами. Изображений салона нет, но, судя по информации в сети, внутри установлен крупный центральный тачскрин и отдельный дисплей для переднего пассажира.

Сообщается, что компания представит серийную версию до конца этого года. В целом, к 2028 году линейка расширится до четырех моделей с электрическими и гибридными силовыми установками. Все они будут продаваться исключительно на китайском рынке.

