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13 дек 2021

Каким доберется до нас новый Kia Sportage?

Каким доберется до нас новый Kia Sportage?
Автор фото: фирма-производитель

В базе Росстандатра появилось ОТТС на Kia Sportage нового поколения. Если верить документации, то кроссовер приедет к нам с двумя двигателями!

В моторную гамму войдут агрегаты объёмом 2,0 (150 л.с. и 192 Нм; G4NL) и 2,5 литра (190 л.с. и 242 Нм; G4KN). Первый будет сочетаться с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом» и передним либо полным приводом, тогда как старший агрегат предложат только с полным приводом и восьмидиапазонной автоматической коробкой.  Важный нюанс – оба мотора будут сертифицированы под использование 92-бензина.

Отметим, что Kia Sportage приедет к нам и с удлиненной колесной базой, длина которой составляет 2775 миллиметров. Да, есть и короткая версия, которую к нам поставлять не будут - ее размер составляет 2680 миллиметров. Важно: удлиненная колесная база обеспечивает и увеличенную длину кузова (4660 миллиметров). Сборка автомобиля будет налажена на калининградском предприятии Автотор, а продажи будут запущены уже в первой половине следующего года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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