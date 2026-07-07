Казахстан усилил контроль за вывозом топлива

В приграничных районах Казахстана патрульные группы теперь работают круглосуточно, чтобы пресекать незаконный вывоз топлива из страны

Как сообщил на заседании правительства заместитель министра финансов Ержан Биржанов, проверки автоцистерн и бензовозов проводятся с применением системы управления рисками. Только за последние двое суток на пунктах пропуска удалось предотвратить 61 попытку вывоза более 3 тонн топлива, которое перевозилось в дополнительных баках и канистрах.

Одновременно государственные органы начали анализ работы 62 автозаправочных станций и 22 мини НПЗ. Поводом для проверки стало зафиксированное аномальное увеличение объемов оказываемых услуг.

Дополнительные меры принимает и Министерство внутренних дел Казахстана. По словам главы ведомства Ержана Саденова, контроль в приграничных районах уже усилен, а количество сотрудников, задействованных в проведении углубленных проверок, увеличено.

Параллельно Министерство энергетики подготовило проект приказа о продлении действующего запрета на вывоз бензина еще на полгода. Ограничения предлагается сохранить с ноября текущего года по май 2027 года. Они будут распространяться на поставки во все государства, включая страны Евразийского экономического союза.