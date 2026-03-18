Китай наступает с севера: BYD готовит стратегический выход в Северную Америку

Крупнейший китайский производитель электромобилей BYD вновь нацелился на рынок Северной Америки и рассматривает Канаду как ключевую точку входа. Изменения в торговой политике Канады фактически открыли для китайского автогиганта новое окно возможностей

Речь идет о снижении импортных пошлин на электромобили китайского производства с прежних 100% до 6,1%. Льготный режим распространяется на ограниченный объем поставок, однако квота будет постепенно расширяться. Это решение стало разворотом после жесткой протекционистской политики, введенной ранее Джастином Трюдо.

В BYD уже подтвердили, что возвращаются к идее выхода на канадский рынок. Более того, компания рассматривает возможность локализации производства. При этом руководство не поддерживает формат создания совместных предприятий, на которой настаивают власти, и готово искать альтернативные пути.

В частности, в компании допускают покупку действующего автопроизводителя, что позволит не только быстрее закрепиться на новом рынке, но и получить доступ к существующей инфраструктуре и технологиям.

Канада в этом контексте становится не просто рынком сбыта, а потенциальным плацдармом для дальнейшей экспансии. Локальное производство открывает возможности для экспорта и может стать косвенным каналом выхода на рынок США, где барьеры для китайских компаний остаются значительно выше.