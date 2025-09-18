Китай объявил онлайн-войну хейтерам китайского автопрома

Китайские власти начали масштабную кампанию против дезинформации в автомобильной отрасли. В течение трех месяцев правительство будет выявлять случаи клеветы, ложной рекламы и недобросовестной конкуренции в интернете, в первую очередь на платформах вроде Douyin (китайский аналог TikTok)

Власти подчеркивают, что речь идет не только о репутации компаний, но и о защите потребителей от ложной информации. Информационные атаки на автопроизводителей в Китае стали массовым явлением. Нередко за ними стоят не только блогеры или обычные пользователи на форумах, но также и конкуренты. Например, в июле компания Li Auto опубликовала краш-тест, где грузовик Dongfeng взлетает в воздух после столкновения с Li Auto i8. Производителю после публикации этого ролика пришлось публично извиняться.

К борьбе подключились и сами бренды. MG и BYD объявили о денежных наградах за сведения о фейковых аккаунтах и заказных кампаниях. У некоторых компаний сумма вознаграждений может достигать 5 млн юаней (около $700 тыс.).