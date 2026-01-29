Китай сделает систему AEB обязательной для большинства автомобилей

С 1 января 2028 года в стране вступит в силу первый обязательный национальный стандарт, регламентирующий работу систем автоматического экстренного торможения (AEB) для легковых транспортных средств. Впервые под его действие попали не только легковые автомобили, но и легкий коммерческий транспорт

Новый стандарт распространяется на машины категории с массой до 3,5 тонн, включая пикапы и компактные грузовики. За счет этого число требований по системам помощи водителю увеличивается примерно на треть по сравнению с прежними нормами, которые касались исключительно легковых моделей.

Система AEB должна распознавать пешеходов, велосипедистов, пользователей скутеров и обеспечивать предупреждение и автоматическое торможение при пересечении ими проезжей части на скоростях от 20 до 60 км/ч. Это напрямую связано со статистикой аварийности, согласно которой значительная доля ДТП в Китае происходит именно при наездах на таких участников движения.

По сути, новый стандарт закрепляет переход автоматического экстренного торможения из категории дополнительного оснащения в разряд обязательных систем безопасности. При этом китайские автопроизводители уже демонстрируют готовность к таким требованиям. Согласно опубликованным данным, более 60% новых легковых автомобилей в стране уже оснащаются системами AEB.

