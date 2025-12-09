Китай теряет позиции на Российском рынке тяжелых грузовиков

По итогам первых 11 месяцев этого года их доля китайских брендов на рынке тяжеловесных грузовиков снизилась с 70% до 53%. Это произошло из-за стремительного роста российских производителей, которые теперь занимают 36% рынка

Снижение китайского сегмента связывают с сочетанием ряда факторов. Один из главных – постоянно растущий утильсбор, который создает ценовое преимущество российским производителям. Ощутимым ударом стал и отзыв одобрений типа транспортного средства для ряда популярных китайских моделей на нашем рынке. Сказывается и несовершенная структура сервисного обслуживания, хотя эксперты отмечают, что цена по-прежнему играет ключевую роль.

Стоит также учитывать и общее давление на рынок тяжелых грузовиков. С января по ноябрь этого года продажи сократились на 56% (до 41,8 тысячи шт.). Спрос на китайские грузовики упал на 66,5%. Эксперты объясняют это дорогими кредитами и рекордными прошлогодними показателями, из-за чего создается эффект высокой базы. Сообщается, что у дилеров и лизинговых компаний накоплены значительные запасы техники, которые будут определять динамику рынка еще как минимум год.

Лидером сегмента остается КамАЗ с долей около 30%. За ним следуют крупные китайские бренды, такие как Sitrak (16,4%), Shacman (10,5%), FAW (9,2%), Howo (4,9%), Dongfeng (3,1%). Замыкают восьмерку лидеров Ural (4,3%) и Valdai (1%).

