19 янв 2026

Китай ужесточает правила переработки батарей электромобилей

Министерство промышленности и информатизации опубликовало новые правила по управлению переработкой и повторным использованием отработанных аккумуляторов, которые вступят в силу с 1 апреля

Ключевая идея новых требований заключается в полном контроле жизненного цикла батареи. Для этого будет создана национальная информационная платформа, позволяющая отслеживать аккумулятор на всех этапах: от производства и продажи до ремонта, замены, демонтажа и утилизации. Это должно решить проблему теневого оборота батарей и повысить качество аккумуляторов на рынке. Отдельное внимание уделено обязательству сохранять батарею в составе автомобиля при его списании. Такой подход призван исключить серые схемы разборки и снизить риски, связанные с транспортировкой и хранением изношенных аккумуляторов.

Новые правила предусматривают и стандартизацию самих батарей. Компании должны использовать материалы с пониженной токсичностью и высокой пригодностью к переработке, а также маркировать аккумуляторы в соответствии с государственными стандартами. Техническая информация о конструкции и разборке батарей подлежит обязательной передаче регуляторам в установленные сроки.

Китай уже занимает лидирующие позиции в сфере переработки аккумуляторов. По данным отрасли, местные предприятия способны извлекать до 96 процентов лития и почти полностью возвращать никель, кобальт и марганец. При этом масштабы рынка продолжают расти. К концу десятилетия объем отработанных батарей может достигнуть одного миллиона тонн, а сама отрасль оценивается в сотни миллиардов юаней.
 

