Китай ужесточает правила проверки безопасности электрокаров

Китайский исследовательский центр CATARC объявил о серьезной модернизации программы C-NCAP, которая вступит в силу в 2027 году, однако фактическое внедрение начнется уже в 2026 году

В обновленной методике сделан акцент на современных автомобилях с электрическими и гибридными силовыми установками. Впервые в рамках испытаний появятся сценарии с участием нескольких транспортных средств, а также проверки в сложных погодных условиях, включая дождь и туман. Такой подход должен приблизить лабораторные тесты к реальным дорожным ситуациям.

Значительное внимание уделено проверке на прочность аккумуляторов. В частности, меняется подход к оценке ударопрочности и огнестойкости батарей. Расширится список проверки электронных ассистентов. Специалисты будут анализировать работу систем автоматического экстренного торможения с точки зрения ложных срабатываний, а также устойчивость функций удержания автомобиля в полосе. Дополнительно вводится тест на предотвращение случайного нажатия педали газа.

Еще одним нововведением станет использование новых манекенов с большим количеством датчиков, что позволит точнее оценивать последствия аварий для пассажиров.

