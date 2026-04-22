Автомобильный портал Motorpage
22 апр 2026

Китай ужесточает правила проверки безопасности электрокаров

Автор фото: C-NCAP

Китайский исследовательский центр CATARC объявил о серьезной модернизации программы C-NCAP, которая вступит в силу в 2027 году, однако фактическое внедрение начнется уже в 2026 году

В обновленной методике сделан акцент на современных автомобилях с электрическими и гибридными силовыми установками. Впервые в рамках испытаний появятся сценарии с участием нескольких транспортных средств, а также проверки в сложных погодных условиях, включая дождь и туман. Такой подход должен приблизить лабораторные тесты к реальным дорожным ситуациям.

Значительное внимание уделено проверке на прочность аккумуляторов. В частности, меняется подход к оценке ударопрочности и огнестойкости батарей. Расширится список проверки электронных ассистентов. Специалисты будут анализировать работу систем автоматического экстренного торможения с точки зрения ложных срабатываний, а также устойчивость функций удержания автомобиля в полосе. Дополнительно вводится тест на предотвращение случайного нажатия педали газа.

Еще одним нововведением станет использование новых манекенов с большим количеством датчиков, что позволит точнее оценивать последствия аварий для пассажиров.
 

При написании новости использовалась информация:
catarc

Комментарии к новости

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

