Китайская компания Yuchai представила систему, которая способна превратить электрокар в гибрид

Китайская компания Yuchai, являющаяся одним из крупнейших поставщиков силовых установок для коммерческой техники, объявила о запуске новой технологии Flywheel Range Extender System, которая позволит превратить электромобиль в гибрид

Новая система отличается принципиально иной архитектурой, по сравнению с уже существующими технологиями на рынке. Yuchai уверяет, что Flywheel Range Extender System имеет меньшие размеры и большую надежность в сравнении с конкурентами.

Более того, по заявлению производителя, система достигает пиковой эффективности генерации электроэнергии на уровне 4,8 кВт*ч на 1 литр топлива. В сравнении с другими системами на рынке, данный показатель лучше примерно на 50%.

Компания сообщила, что Flywheel Range Extender System уже применяется в грузовых автомобилях, городских автобусах и сельскохозяйственной технике. В числе автопроизводителей, внедривших новую технологию, называются FAW Jiefang, Dongfeng, XCMG, Sany и Caterpillar.

