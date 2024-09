Китайская марка Soueast выходит на российский рынок

Китайская марка Soueast (Соуист) официально выходит на российский рынок. Под этим брендом будут продаваться три кроссовера, два из которых должны появиться до конца этого года

Речь идет о флагманском S09 длиной 4,9 метра и чуть более компактном S07 длиной 4,7 метра. Эти модели созданы на базе Jetour X90 Plus и X70 Plus соответственно, но отличаются более оригинальным дизайном. Оба кроссовера получили горизонтальную полосу светодиодных фар, растянувшуюся по всей ширине кузова, крупную решетку радиатора и достаточно массивные бампера. Также известно, что модели будут иметь 7-местную компоновку салона, хотя Jetour X70 Plus в России предлагается только в 5-местной версии.

В 2025 году в продажу поступит третий кроссовер — S06, который, судя по названию, станет самой младшей моделью в линейке. Предполагается, что его основой послужит Jatour Dashing, и, как в случае с другими кроссоверами, Soueast позаимствует всю технику у своего "земляка". Тем не менее, компания пока не опубликовала технические характеристики автомобилей, но маловероятно, что они сильно будут отличаться от соответствующих моделей Jetour.