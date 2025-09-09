Китайские автоконцерны сокращают модельный ряд в России. Какие бренды уйдут с рынка?

В августе 2025 года ассортимент новых моделей сократился на треть по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего просели Ora и BAIC (–84%), Kaiyi (–60%), Omoda (–52%) и Haima (–49%)

Проблема не ограничивается снижением предложений. По итогам первых семи месяцев 2025 года продажи китайских машин упали на 27% (до 326 тысяч единиц). Даже лидеры сегмента показали минус: Haval (–21%), Chery (–22%), Geely (–46%) и Changan (–38%). Особенно тяжелое положение у Omoda, где падение достигло почти 70%. При этом бренды Jetour и Belgee демонстрируют рост продаж на 13% и 50% соответственно.

Эксперты отмечают, что на падение влияет сразу несколько факторов, в числе которых рост средней стоимости автомобилей до 3,53 млн рублей, снижение потребительского спроса и сокращение поставок.

В 2022 году на рынок вышло слишком много китайских марок, но не все смогли закрепиться. Наибольшие риски ухода с рынка на данный момент у Ora, Kaiyi, BAIC и Haima.

