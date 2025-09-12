Автомобильный портал Motorpage
12 сен 2025

МСД накроют «цифровым куполом». На трассе появятся 400 новых комплексов видеонаблюдения

МСД накроют «цифровым куполом». На трассе появятся 400 новых комплексов видеонаблюдения
Автор фото: из открытых источников

На Московском скоростном диаметре готовятся к масштабному усилению системы контроля движения. В ближайшее время здесь появится свыше 400 новых комплексов видеоаналитики, которые обеспечат полное покрытие трассы и исключат появление «слепых зон»

По данным ЦОДД, интеллектуальные камеры работают в режиме реального времени и способны распознавать 13 видов инцидентов. Это не только ДТП или пробки, но и опасные ситуации вроде выхода пешехода на проезжую часть, возгорания автомобиля или движения в обратном направлении.

Подобная система уже функционирует на МКАД, МСД и других ключевых магистралях столицы. В общей сложности по всей столице насчитывается более 1,5 тысячи комплексов. С начала года только на кольцевой дороге камеры зафиксировали свыше 1,1 миллиона происшествий. Для предупреждения водителей используется сеть из более чем 200 информационных табло и «умных» дорожных знаков.

При написании новости использовалась информация:
Известия

Комментарии к новости

