Китайские автомобили с пробегом стремительно теряют в цене

На вторичном рынке автомобилей в России зафиксировано резкое снижение цен на китайские модели возрастом от одного до трех лет. По данным аналитиков и участников отрасли, за первые шесть месяцев 2025 года стоимость таких автомобилей упала в среднем на 10–15%

Как рассказал генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, владельцы "свежих" китайских машин вынуждены делать значительный дисконт, чтобы конкурировать с новыми авто, которые сегодня продаются с существенными скидками. В результате, рынок подержанных машин испытывает давление и демонстрирует заметное удешевление.

Например, популярный кроссовер Haval Jolion 2023 года подешевел на 9% – до 1,95 млн рублей, а модель 2022 года – на 11%, до 1,7 млн рублей. Стоимость Geely Monjaro 2023 года упала на 13% и составляет сейчас около 3,2 млн рублей. Geely Coolray за полгода стал дешевле на 10%, и стоит около 2 млн рублей. Наибольшее снижение цен показали модели Chery Tiggo. Так, версия 7 Pro 2022 года подешевела на 20% – до 1,75 млн рублей, а Tiggo 4 Pro – на 15%, до 1,4 млн рублей.

Эксперты отмечают, что предложение китайских машин на вторичном рынке выросло в разы. Многие владельцы, купившие машины в 2022–2023 годах, теперь стремятся их заменить, но сталкиваются с конкуренцией со стороны новых авто, которые активно распродаются с большими скидками. Дополнительное давление на цены оказывает укрепление рубля. Снижение курса доллара и юаня делает импортируемые машины дешевле, а следом за ними дешевеют и аналогичные модели на вторичке. Отечественные автомобили и машины ушедших брендов также подешевели, но гораздо скромнее – в пределах 1–2,5%.

