Сотрудники Hyundai начали забастовку из-за автоматизации производства

Работники предприятий Hyundai в Южной Корее начали трехдневную поэтапную забастовку после того, как переговоры с руководством по новым условиям оплаты труда зашли в тупик

Главным предметом разногласий стали требования о повышении базовой заработной платы, увеличении бонусов и внедрении системы распределения прибыли. По мнению профсоюза, сотрудники автоконцерна также должны получать выгоду от развития технологий искусственного интеллекта.

При этом все большее беспокойство у работников вызывает активное развитие роботизации производства. Hyundai уже объявила, что с 2028 года начнет использовать гуманоидных роботов Boston Dynamics Atlas на своих предприятиях в США. На первом этапе они займутся логистическими операциями, а к концу десятилетия смогут выполнять и более сложные задачи на сборочных линиях.

В связи с этим профсоюз требует проводить отдельные переговоры перед внедрением роботов и гарантировать защиту доходов сотрудников.

Для Hyundai даже кратковременная забастовка может оказаться чувствительной. Около половины мирового объема производства автомобилей компании приходится на Южную Корею, поэтому любые остановки способны привести к сокращению выпуска на тысячи машин и потерям в сотни миллионов долларов.