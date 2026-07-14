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14 июл 2026

Создатель BMW X5 и X6 стал гражданином России

Создатель BMW X5 и X6 стал гражданином России

Бельгийский автодизайнер Пьер Леклерк, известный как один из авторов BMW X5 поколения E70 и BMW X6 поколения E71, получил российское гражданство. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован 13 июля 2026 года на официальном портале правовой информации

Согласно документу, гражданином Российской Федерации стал Пьер Леклерк, родившийся 29 июля 1972 года в бельгийском Бастони. Теперь дизайнеру предстоит в течение года принести присягу гражданина РФ. В противном случае решение о предоставлении гражданства может быть признано недействительным.

Леклерк начал свою карьеру в итальянском ателье Zagato в 1999 году, которое сотрудничало с Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, Aston Martin и Lamborghini. Позже он работал в Ford, а в 2000 году присоединился к BMW, где провел 13 лет. В 2011 году Леклерк был назначен руководителем дизайнерского подразделения BMW M, где отвечал за развитие будущих моделей семейства M, включая M3, M4, X5M и X6M.

В 2013 году специалист перешел в китайский концерн Great Wall Motors, где руководил разработкой автомобилей Haval и Wey, а также участвовал в создании нового поколения Haval H6. Затем Леклерк работал в Kia Motors, а с конца 2018 года занимал пост шеф-дизайнера Citroen. В 2023 году на Брюссельском автосалоне он представил концепт Citroen Oli.

Официальные причины получения российского гражданства не раскрываются. Также пока неизвестно, планирует ли Пьер Леклерк работать с российскими автопроизводителями. Тем не менее, его многолетний опыт в BMW, Great Wall Motors и Citroen делает специалиста одним из наиболее известных автомобильных дизайнеров, получивших российское гражданство за последние годы.

При написании новости использовалась информация:
Известия, Газета.Ru

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