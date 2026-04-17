Китайский суббренд Audi готовит спортивный седан

Совместный бренд Audi и SAIC под названием AUDI готовит пополнение своей линейки новой моделью, которая может оказаться спортивным седаном

Напомним, что марка AUDI отличается от материнского бренда буквенным логотипом без колец. Первой моделью стал E5 Sportback, который представили в 2024 году, к нему позже присоединился кроссовер E7X.

Следующим шагом станет седан. По словам руководства AUDI, разработка модели займет около 2 лет. Это значительно быстрее стандартных сроков в отрасли, где создание нового автомобиля обычно требует от 3 до 4 лет. Вероятно, это стало возможным благодаря унификации с существующими платформами компании SAIC.

Более подробной информации о модели пока нет. Известно только, что седан будет отличаться премиальным оснащением и спортивным характером. Согласно позиционированию бренда, будущий седан оснастят исключительно электрической установкой.

