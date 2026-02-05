Угон ради деталей: почему в России все чаще крадут китайские автомобили?

По итогам 2025 года, на первое место среди самых угоняемых марок вышел Geely, а доля китайских автомобилей в общем числе краж приблизилась к 30%. Об этом свидетельствуют данные страховых компаний и профильных аналитиков

В список наиболее привлекательных для преступников моделей также вошли Kia Stinger, Lada Granta, Hyundai Santa Fe и Toyota Land Cruiser. При этом эксперты отмечают заметный сдвиг интереса угонщиков от дорогих премиальных автомобилей к более доступным и массовым моделям. Если раньше значительную часть статистики формировали немецкие бренды, то теперь их доля снизилась до 15%, что почти вдвое меньше прошлогоднего уровня.

Главной причиной изменений называют дефицит запчастей и рост спроса на недорогие комплектующие. Массовые автомобили, особенно те, которые широко используются в такси и корпоративных парках, стали основным источником востребованных деталей. Большинство таких машин после угона не перепродаются, а разбираются на запчасти, которые затем реализуются на вторичном рынке.

Чаще всего угоняют автомобили возрастом до трех лет. По оценкам специалистов, современные электронные системы защиты уже не являются серьезным препятствием для злоумышленников. Москва по-прежнему лидирует по количеству краж, хотя часть активности смещается в Подмосковье.

Раскрываемость угонов остается на уровне 6–7%, что считается относительно высоким показателем по международным меркам. Тем не менее, эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости полисов каско, особенно для автомобилей массового сегмента, поскольку именно они все чаще становятся целью угонщиков.