Автомобильный портал Motorpage
5 фев 2026

Угон ради деталей: почему в России все чаще крадут китайские автомобили?

Угон ради деталей: почему в России все чаще крадут китайские автомобили?
Автор фото: ru.freepik.com

По итогам 2025 года, на первое место среди самых угоняемых марок вышел Geely, а доля китайских автомобилей в общем числе краж приблизилась к 30%. Об этом свидетельствуют данные страховых компаний и профильных аналитиков

В список наиболее привлекательных для преступников моделей также вошли Kia Stinger, Lada Granta, Hyundai Santa Fe и Toyota Land Cruiser. При этом эксперты отмечают заметный сдвиг интереса угонщиков от дорогих премиальных автомобилей к более доступным и массовым моделям. Если раньше значительную часть статистики формировали немецкие бренды, то теперь их доля снизилась до 15%, что почти вдвое меньше прошлогоднего уровня.

Главной причиной изменений называют дефицит запчастей и рост спроса на недорогие комплектующие. Массовые автомобили, особенно те, которые широко используются в такси и корпоративных парках, стали основным источником востребованных деталей. Большинство таких машин после угона не перепродаются, а разбираются на запчасти, которые затем реализуются на вторичном рынке.

Чаще всего угоняют автомобили возрастом до трех лет. По оценкам специалистов, современные электронные системы защиты уже не являются серьезным препятствием для злоумышленников. Москва по-прежнему лидирует по количеству краж, хотя часть активности смещается в Подмосковье.

Раскрываемость угонов остается на уровне 6–7%, что считается относительно высоким показателем по международным меркам. Тем не менее, эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости полисов каско, особенно для автомобилей массового сегмента, поскольку именно они все чаще становятся целью угонщиков.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
Wey V9X

Появились первые подробности о новом флагмане Wey V9X от Great Wall Motor

04 февраля 2026

Минтранс назвал сроки появления автономных автомобилей в России

04 февраля 2026

В Петербурге стартовало производство кроссоверов Jeland

04 февраля 2026

Audi признала ошибку и готова вернуть старое название модели A4

04 февраля 2026
Aito M6

Aito показал новый кроссовер M6 со спортивным характером

04 февраля 2026

Автомобили марки Rox «пропишутся» в России

03 февраля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

TENET T8 - tenet t8 (2025) семейные ценности в зимних условиях Тест драйв
29 января 2026

TENET T8
"Семейные ценности в зимних условиях"
Subaru Outback - subaru outback (2022) японский полноприводный универсал
Тест драйв
26 января 2026

Subaru Outback
"Японский полноприводный универсал"
Jetour T2 - jetour t2 discovery (2024) для города и бездорожья
Тест драйв
20 января 2026

Jetour T2
"Для города и бездорожья"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 1 5