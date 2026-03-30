Компания BeyonCa, созданная выходцами из Volkswagen, не выдержала конкуренции и закрылась

Китайский рынок электромобилей получил еще одно подтверждение своей жесткой конкуренции. Стартап BeyonCa, созданный выходцами из Volkswagen, фактически прекратил деятельность, так и не доведя ни один свой проект до серийного производства

Компания появилась в 2021 году и сразу привлекла внимание сильной управленческой командой. В числе основателей значились бывшие топ-менеджеры немецкого концерна, а за разработку и дизайн отвечали специалисты с опытом работы в крупных автопроизводителях. На старте BeyonCa выглядел как амбициозный игрок в сегменте премиальных электромобилей.

Главной надеждой бренда считалось электрическое купе GT Opus 1 длиной более 5 метров с батареей емкостью 130 кВт*ч. Модель планировали вывести на рынок в 2024 году с ценником около 1 млн юаней (11,7 млн рублей), однако до конвейера дело так и не дошло.

Несмотря на поддержку со стороны крупных инвесторов, включая Renault, Dongfeng и ряд ближневосточных фондов, проект начал терять публичную активность еще в 2024 году. После этого компания фактически исчезла из информационного поля.

Ситуация получила развитие в марте 2026 года, когда сотрудники BeyonCa опубликовали коллективное письмо. В нем говорится о полном прекращении операционной деятельности, отсутствии выплат заработной платы и невозможности связаться с руководством. По словам работников, компания также не исполняет обязательства по социальным отчислениям и компенсациям.

Сотрудники требуют полного погашения задолженностей и официальных разъяснений со стороны акционеров. В противном случае они намерены добиваться решения через суд.

