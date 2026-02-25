Volkswagen бьет тревогу из-за фальшивых сайтов продажи автомобилей

Концерн Volkswagen выступил с официальным предупреждением для покупателей подержанных автомобилей в Европе. Причиной стало резкое увеличение числа мошеннических сайтов, которые маскируются под фирменные онлайн площадки бренда и предлагают несуществующие автомобили по привлекательным ценам

По информации автопроизводителя, поддельные ресурсы активно действуют в Германии, Австрии и Швейцарии. Они используют логотипы, фирменный стиль и правдоподобные описания машин, а также фальшивые контактные данные и банковские реквизиты. Основная цель схемы проста: убедить клиента перевести деньги за автомобиль, которого в реальности не существует.

В компании отмечают, что заниженная цена является главным инструментом давления на покупателя. Потенциальных клиентов торопят с оплатой, создавая иллюзию выгодной сделки. После перевода средств, связь с продавцом, как правило, обрывается.

Volkswagen призывает всех, кто столкнулся с подобными сайтами или уже стал жертвой обмана, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Также рекомендуется с особой осторожностью относиться к предложениям, которые заметно отличаются от рыночных цен, и проверять подлинность онлайн ресурсов через официальные каналы бренда.

