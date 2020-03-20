Коронавирус спровоцировал пробки в Москве

Эпидемия коронавируса COVID-19 начала влиять на трафик в Москве. Так, на фоне новостей о приходе болезни в Россию в утренние часы количество автомобилей на дорогах снизилось на 11% в связи с тем, что многие перешли на режим удаленной работы

При этом по вечерам наблюдаются значительные затруднения, особенно возле больших магазинов и крупных торговых центров. Об этом со ссылкой на данные столичной мэрии сообщает «Коммерсантъ».

«А вот вечером уже третий день восьмибалльные пробки. В ТЦ, где есть большие супермаркеты, мы фиксируем необычную активность. Кроме того, водители стали больше нарушать правила парковки, увы, в основном там, где работает наземный транспорт», — отметили в московской мэрии. В ведомстве также подчеркнули, что примерно на 10% сократилось количество поездок на такси, но при этом увеличилось число поездок на арендованных автомобилях каршеринга.