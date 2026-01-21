Коррекция после экспансии: китайские автобренды сократили дилерскую сеть в России

Российский автомобильный рынок в 2025 году прошел через заметную корректировку дилерской инфраструктуры китайских брендов. По оценкам аналитиков, за год было закрыто или переформатировано 643 шоурума марок из Китая, что стало прямым следствием чрезмерно быстрого расширения в предыдущие периоды и ухудшения рыночной конъюнктуры

Общее число дилерских точек китайских производителей сократилось примерно на 7% и составило около 2,6 тыс. шт. Одновременно заметно снизилась и активность по открытию новых салонов, что участники рынка связывают с падением спроса, высокими кредитными ставками и ростом издержек на содержание бизнеса. В первой половине 2025 года многие дилеры были сосредоточены на распродаже складских запасов, откладывая развитие своих сетей.

Представители отрасли отмечают, что часть автосалонов сменила профиль и начала работать с российскими брендами, под которыми теперь продаются автомобили китайской сборки. Такая переориентация стала для многих игроков более устойчивой моделью в условиях снижения маржинальности массового сегмента. Некоторые китайские марки, по оценкам дилеров, фактически свернули присутствие на рынке.

Эксперты сходятся во мнении, что в 2026 году резкого продолжения закрытий не ожидается, однако процесс оптимизации продолжится. Основным трендом станет дальнейшая смена вывесок и перераспределение дилерских сетей, в том числе в рамках так называемой «русификации» модельных линеек. Это позволит рынку постепенно прийти к более сбалансированной структуре, соответствующей реальному спросу.

