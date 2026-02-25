Lamborghini отказалась от выпуска электрокара

Компания пересмотрела стратегию развития и решила сосредоточиться на мощных подключаемых гибридах, отложив полноценный переход на электротягу на неопределенный срок

Речь идет об электрическом кроссовере, вдохновленном концептом Lamborghini Lanzador. Автомобиль планировали вывести на рынок до конца текущего десятилетия, однако проект был закрыт после анализа спроса и консультаций с дилерами и клиентами.

Глава компании Стефан Винкельман прямо заявил, что интерес аудитории бренда к электромобилям находится практически на нулевом уровне. По его словам, покупатели Lamborghini по-прежнему ищут эмоциональный опыт от вождения, что в большинстве случаев может передать только автомобиль с ДВС.

В результате, Lamborghini считает дальнейшие инвестиции в электрические модели финансово неоправданными. Вместо этого компания будет развивать гибридные силовые установки с двигателями V8 и V12. Такой подход, по мнению руководства, позволяет сохранить ДНК марки и одновременно соответствовать ужесточающимся экологическим требованиям.

