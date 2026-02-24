В России запустили производство автомобилей под брендом UMO

Выпуск электрокаров и гибридов организован на площадке завода «Москвич» в рамках сотрудничества компании EVM и Яндекс

Первой серийной моделью бренда стал электрический кроссовер UMO 5. Автомобиль изначально разработан с прицелом на городскую эксплуатацию и корпоративные парки такси. Всего до конца года планируется выпустить порядка трех тысяч электромобилей UMO.

UMO 5 представляет собой перелицованную версию китайского электрокроссовера GAC Aion Y Plus, который выпускается в Китае с 2021 года и ранее официально на российский рынок не поставлялся. Модель на родине предложена с одним электромотором мощностью 136 л.с. или 204 л.с. Заявленный запас хода – от 430 до 610 км.