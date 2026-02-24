Автомобильный портал Motorpage
24 фев 2026

В России запустили производство автомобилей под брендом UMO

В России запустили производство автомобилей под брендом UMO
Автор фото: фирма-производитель

Выпуск электрокаров и гибридов организован на площадке завода «Москвич» в рамках сотрудничества компании EVM и Яндекс

Первой серийной моделью бренда стал электрический кроссовер UMO 5. Автомобиль изначально разработан с прицелом на городскую эксплуатацию и корпоративные парки такси. Всего до конца года планируется выпустить порядка трех тысяч электромобилей UMO.

UMO 5 представляет собой перелицованную версию китайского электрокроссовера GAC Aion Y Plus, который выпускается в Китае с 2021 года и ранее официально на российский рынок не поставлялся. Модель на родине предложена с одним электромотором мощностью 136 л.с. или 204 л.с. Заявленный запас хода – от 430 до 610 км.

При написании новости использовалась информация:
Interfax

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Golf GTI Roadster с V6

Volkswagen переосмыслен забытый концепт Golf GTI Roadster с V6

24 февраля 2026

Nio установил рекорд по скорости замены аккумулятора

24 февраля 2026
Toyota Yaris (2024)

Toyota Yaris и Yaris Cross в Японии обновились и получили механику

24 февраля 2026
Ferrari Amalfi (2026)

Ferrari готовит версию Amalfi без крыши

24 февраля 2026

Гаражная амнистия может продлиться еще на пять лет

20 февраля 2026

«Можно, а зачем?»: АвтоВАЗ решил превратить мем в официальный бренд

20 февраля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS75 Plus - changan cs75 plus (2026) держать себя в тонусе Тест драйв
23 февраля 2026

Changan CS75 Plus
"Держать себя в тонусе"
Evolute I-Joy - evolute i-joy (2026) электричество и змей горыныч
Тест драйв
16 февраля 2026

Evolute I-Joy
"Электричество и Змей Горыныч"
Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) утилитарный, но не аскетичный
Тест драйв
09 февраля 2026

Foton Tunland G7
"Утилитарный, но не аскетичный"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 8 3