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21 янв 2021

Lancia выходит в премиум

Lancia выходит в премиум
Автор фото: фирма-производитель

Образование альянса Stellantis несколько поменяло восприятие автомобильного мира. Во многом это произошло из-за того, что многие марки, входящие в альянс, сменили позиционирование, например, ушли в премиальный класс

Такой, к примеру, стала Lancia. Правда, да простят нас читатели Motorpage, как-то не дотягивает марка до премиума, если учесть, что  модельный ряд ее состоит из одной машины. Причем это не какой-нибудь полноразмерный седан, а обычный скромный хэтчбэк Ypsilon, построенный на платформе Fiat 500. Вполне возможно, что из Lancia хотят сделать бренд со ставкой на имидж, учитывая, что премиальное ядро Stellantis также составляют бренды DS и Alfa Romeo.

Про ядра мы заговорили не просто так – дело в том, что альянс разделил  свои марки на шесть сегментов. Так, например, Citroen и Fiat займут массовый сегмент, а Maserati будет отвечать за сегмент Luxury.

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