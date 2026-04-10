Leapmotor выводит на рынок новую версию B05 Ultra с электромотором на 241 л.с.

Leapmotor B05 станет самой мощной модификацией в семействе

Речь идет об электромоторе мощностью 244 л.с. Динамические характеристики не раскрываются, но известно, что такая версия комплектуется батареей емкостью 56,2 кВтч или 67,1 кВтч. Заявленный запас хода – 515 и 605 км соответственно.

Помимо этого, автомобиль получил спортивное оформление кузова с аэродинамической «юбкой» и двойным спойлером над багажником. Габариты модели: 4430 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1520 мм в высоту. Колесная база – 2735 мм. Внутри появились сиденья с функцией массажа в 8 точках и фирменные вышивки с надписью Ultra.