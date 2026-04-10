10 апр 2026

Leapmotor выводит на рынок новую версию B05 Ultra с электромотором на 241 л.с.

Автор фото: фирма-производитель

Leapmotor B05 станет самой мощной модификацией в семействе

Речь идет об электромоторе мощностью 244 л.с. Динамические характеристики не раскрываются, но известно, что такая версия комплектуется батареей емкостью 56,2 кВтч или 67,1 кВтч. Заявленный запас хода – 515 и 605 км соответственно.

Помимо этого, автомобиль получил спортивное оформление кузова с аэродинамической «юбкой» и двойным спойлером над багажником. Габариты модели: 4430 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1520 мм в высоту. Колесная база – 2735 мм. Внутри появились сиденья с функцией массажа в 8 точках и фирменные вышивки с надписью Ultra.

При написании новости использовалась информация:
Carnewschina

Последние новости

Пикап BYD Shark 6 получил версию мощностью 469 л.с.

10 апреля 2026

Cupra вывела на рынок компактный электрокар с запасом хода до 450 км

10 апреля 2026

В России обновился кроссовер Haval M6

09 апреля 2026

Количество быстрых зарядок в России превысило число медленных

09 апреля 2026

BMW i7 получит батареи производства хорватской марки Rimac

09 апреля 2026

Honda осталась без новинок до 2027 года после отказа от электромобилей

09 апреля 2026

