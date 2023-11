“Лимитка” от Adidas - футбольные бутсы в стиле Bugatti

Фирма Adidas совместно с итальянской автомобильной компанией Bugatti создала ограниченную серию спортивных кроссовок под названием Adidas X Crazyfast Bugatti

“Лимитка” будет выполнена в фирменном сине-черном цвете Bugatti. Также в задней части расположен логотип автомобильной марки. По боках кроссовок разместились слоганы двух компаний: Impossible is Nothing (Adidas) и Create the Incomparable (Bugatti).

Всего будет выпущено 99 пар. Каждая из них будет упакована в специальные коробки с имитацией плетения углеводородного волокна. Отмечается, что первыми кто примерит эти бутсы станут футболисты Карим Бензема и Рафаэль Леао на матче в ближайшую неделю. Полноценные продажи будут проходить на официальном сайте Adidas с 8 по 11 ноября. Цена - 260 евро (примерно 25 600 рублей).