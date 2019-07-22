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22 июл 2019

Люди не умеют оплачивать парковку

Люди не умеют оплачивать парковку

Вы задумывались о том, что для кого-то парковка может оказаться очень сложным действием? Между тем, так и происходит на самом деле. Оказалось, что люди совершают целую тонну ошибок при оплате парковки.

В Москве одной из наиболее частых ошибок при оплате парковок является неправильный ввод номера транспортного средства. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). По данным учреждения, автовладельцы часто указывают неверный номер парков­очной зоны, а также оставляют машины на местах для груз­ового транспорта и автобусов. 

В связи с этими печальными данными, парковочное ведомство попросило водителей проявлять внимательность. «Мы просим водителей проверять введенную при оплате информацию, а также следовать указаниям дорожных знаков и обращать внимание на информационные щиты, расположенные на платных парковках», — говорится в сообщении. К слову, в организации поспешили напомнить, о том, что у водителей есть возможность исправить свои ошибки, раз уж по какой-то причине они произошли. Речь идет о специальном функционале в парковочном приложении, который позволяет внести изменеия в, ранее внесенные, данные.




 

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