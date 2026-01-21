Автомобильный портал Motorpage
Лукашенко потребовал создать полностью белорусский автомобиль

Автор фото: Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед отечественным автопромом задачу создать полностью национальный легковой автомобиль без опоры на иностранные платформы и ключевые компоненты. Соответствующее поручение он адресовал руководству завода «Белджи» в ходе церемонии награждения на выставке «Достижения суверенной Беларуси»

Глава государства подчеркнул, что в нынешних условиях производитель должен прийти к 100% локализации и выпускать машины, которые можно без оговорок назвать белорусскими. По его словам, именно качество и технологическая самостоятельность становятся решающими факторами в условиях жесткой конкуренции и быстро развивающихся технологий.

В настоящее время предприятие «Белджи» выпускает автомобили под маркой Belgee, которые представляют собой адаптированные версии моделей китайского бренда Geely. В линейке присутствуют кроссоверы и седан, ориентированные как на внутренний рынок, так и на экспорт, в том числе в Россию.

Ранее власти уже отчитывались о разработке собственного электромобиля. По данным Национальной академии наук, создано несколько прототипов, однако проект пока далек от серийного производства и требует серьезной доработки, включая создание оригинального аккумулятора.
 

