Lynk & Co готовит конкурента Porsche 911

Китайская марка Lynk & Co готовит концепт спорткара под наименованием GT. Премьера состоится 24 апреля 2026 года на Пекинском автосалоне

Судя по опубликованному тизеру, речь идет о двухдверном купе с классическими пропорциями кузова. Модель выделяется удлиненным капотом, выпуклыми колесными арками и стильной светодиодной полосой задних фонарей. В целом по стилистике новинка напоминает Jaguar F-Type и Porsche 911.

Технические характеристики пока не раскрыты, однако известно, что модель базируется на платформе концерна Geely и спорткар может получить как полностью электрическую, так и гибридную силовые установки. В случае выхода серийной версии на рынок Lynk & Co GT может вступить в конкуренцию с Porsche 911, Mercedes AMG GT и MG Cyberster.