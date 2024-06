Lynk & Co опубликовала тизер новой модели Zero

В преддверии презентации нового электрокара Lynk & Co Zero, китайская компания опубликовала тизерные изображения автомобиля без камуфляжа. Модель полностью рассекретят уже завтра

Lynk & Co Zero базируется на той же платформе SEA, что и модели Zeekr, а силовая установка унифицирована с лифтбеком Zeekr 001. Предполагается, что автомобиль получит две версии: с одним электромотором мощностью 422 л.с и двумя суммарной мощностью 789 л.с. Также ранее сообщалось, что Zero оснастят батареей, способной заряжаться от 10% до 80% за 15 минут.

Судя по изображениям, Zero в плане дизайна не сильно будет отличаться от гибридного седана Lynk & Co 07 EM-P. У них также передняя и задняя светодиодная оптика, но слегка отличаются бампера. К тому же, Zero по габаритам слегка больше. По неофициальным данным, его длина достигает 4995 мм, ширина - 1900 мм, а высота - 1500 мм. Колесная база составит примерно 3000 мм.