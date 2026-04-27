Автомобильный портал Motorpage
27 апр 2026

Lynk & Co представила суперкар с разгоном до «сотни» за 2,0 секунды

Lynk & Co представила суперкар с разгоном до «сотни» за 2,0 секунды
Автор фото: фирма-производитель

Китайская марка Lynk & Co представила на автосалоне в Пекине концепт своего первого суперкара под названием Time to Shine («Время сиять»)

Концепт выполнен в стиле гран-турера с традиционными пропорциями кузова, напоминающими Chevrolet Corvette. Длина модели составляет 4780 мм, ширина – 2000 мм, высота – 1330 мм, а колесная база – 2750 мм. Окрасили спорткар в голубой оттенок Apex Blue с эффектом жидкого металла с контрастирующими яркими желтыми акцентами Spark Yellow.

Салон рассчитан на четырех человек. Отделка выполнена из кожзама Digital Shimmer и карбоновых вставок Textreme 360. От крупных цифровых экранов отказались в пользу небольших квадратных дисплеев, отображающих основную информацию (тахометр, спидометр, время, температуру и так далее). Отдельное внимание привлекает мультируль в форме шестиугольника с подрулевыми лепестками. Из других интересных особенностей: кнопка «+» на центральной консоли, которая активирует «спортивный» режим (сокращается дорожный просвет на 15 мм и начинают работать активные аэродинамические элементы, включая заднее антикрыло). Благодаря этому общая длина спорткара увеличивается на 100 мм.

Компания не поделилась подробностями о силовой установке. Заявили только, что модель оснащена продвинутой системой контроля движения на базе искусственного интеллекта и то, что разгон до «сотни» составит 2 секунды.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Написано новостей:

3 7 0 8 9