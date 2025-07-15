В России могут изменить порядок допуска к вождению для граждан старше 60 лет

В проекте стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года отмечено, что число ДТП с участием пожилых водителей за последние семь лет выросло на 25%

Министерство внутренних дел России выступило с инициативой пересмотреть правила допуска к управлению транспортными средствами для водителей старше 60 лет. Соответствующий проект «Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года» опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

По данным МВД, с 2017 по 2024 год количество аварий по вине пожилых водителей выросло на 25%. Еще более тревожны данные по смертности: число погибших в таких ДТП увеличилось на 33%, пострадавших – на 22%. Более трети смертельных случаев среди пешеходов и велосипедистов также приходятся на аварии с участием водителей старшего возраста.

В МВД подчеркивают, что речь идет не о запрете пожилым гражданам садиться за руль, а о введении дополнительных мер контроля и проверок. В частности, в документе упоминается необходимость адаптации транспортной инфраструктуры и внедрения усиленного контроля состояния здоровья водителей старше 60 лет.

В числе возможных мер также числится регулярное прохождение медицинских комиссий, оценка когнитивных функций, зрения, реакции. На сегодня в России водители проходят медосвидетельствование раз в десять лет при замене водительских прав. В случае принятия стратегии этот срок может быть сокращен до одного раза в два-три года для граждан старше 60 лет.