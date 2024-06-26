Марка LEVC запустила продажи электроминивэна L380 с запасом хода больше 800 км

Британская марка LEVC, входящая в китайский концерн Geely, начала пробовать в Китае новый электрический минивэн под названием L380. Автомобиль оценивается от 379 000 юаней (примерно 4 476 000 рублей)

Самое интересное, что модель LEVC L380, согласно опубликованным данным, может быть 3-, 4-, 5- и 7-местной, но пока в продажу поступили версии с 6- и 8-местным салоном. При этом в самой дорогой модификации компоновка кресел четырехрядная по формуле 2+2+2+2. Сиденья второго ряда можно поворачивать на 180 градусов в сторону задних сидений. Судя по некоторым изображениям, можно предположить, что в перспективе кресла будут представлять собой модули, которые можно снимать и устанавливать в зависимости от количества пассажиров. Также показали несколько изображений 3- и 4- местных версий. У таких модификаций пассажирское пространство представляет собой отдельную кабину с многофункциональными сиденьями и отдельным широким экраном мультимедийной системы.

Точные габариты L380: 5316/1998/1940 мм., при колесной базе в 3185 мм. Автомобиль базируется на новой совместно разработанной платформе Space Oriented Architecture (SOA). На ней же будут делать и будущие модели марки. Отмечается, что дизайн L380 вдохновлен самолетом Airbus A380. Минивэн получил слегка вытянутый вперед передний бампер, имитируя носовую часть самолета. Светодиодная оптика выполнена в виде узких светодиодных полос, растянувшихся по всей ширине автомобиля.

L380 приводится в движение одним или двумя электромоторами в зависимости от комплектации. В первом случает мощность составит 272 л.с., а во втором в совокупности 544 л.с. Емкость батарей у самых дорогих версий - 140 кВт*ч. На одном заряде минивен сможет преодолеть до 819 км по циклу CLTC.

