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26 дек 2024

Марка Lynk & Co показала флагманский кроссовер L946 в камуфляже

Марка Lynk & Co показала флагманский кроссовер L946 в камуфляже
Автор фото: фирма-производитель

Китайский бренд Lynk & Co опубликовал изображения своей новой флагманской модели L946. Это полноразмерный кроссовер с гибридной силовой установкой. Запуск продаж запланирован на март 2025 года

На официальных фотографиях, сделанных во время зимних испытаний, можно заметить, что Lynk & Co L946 получил скрытые дверные ручки, фирменные светодиодные фары, широкий воздухозаборник на переднем бампере и лидар на крыше. Автомобиль также получил стильные колёсные диски и яркие оранжевые суппорты, придающие модели спортивный характер. Официальных фотографий салона пока нет, но ранее были опубликованы шпионские снимки на которых можно заметить, что L946 получил три ряда сидений с двумя капитанскими креслами на втором ряду.

Ожидается, что L946 оснащен подключаемой гибридной силовой установкой. Подробные технические характеристики компания обещает опубликовать ближе к старту продаж. Предполагаемая стартовая цена на родине - 300 000 юаней (примерно 4 100 000 рублей).

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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