Путин одобрил инициативу продажи «красивых» номеров через Госуслуги

Владимир Путин поддержал идею официальной продажи «красивых» автомобильных номеров через портал «Госуслуги». Об этом стало известно в ходе встречи президента с лидерами парламентских фракций

С предложением выступил руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он сообщил, что Министерство экономического развития уже подготовило правовую базу для реализации проекта, однако окончательное решение откладывается.

Президент отметил, что не видит причин для затягивания вопроса. По его словам, введение открытой продажи «красивых» комбинаций цифр и букв позволит упорядочить рынок и убрать серые схемы.

В случае одобрения инициатива даст автомобилистам возможность выбирать привлекательные госномера официально, без участия посредников. О сроках запуска сервиса пока не сообщается.

