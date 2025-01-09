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9 янв 2025

Марка Lynk & Co представила флагманский гибридный кроссовер 900 с двумя 30-дюймовыми 6K экранами

Марка Lynk & Co представила флагманский гибридный кроссовер 900 с двумя 30-дюймовыми 6K экранами
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lynk & Co представила свой новый флагманский кроссовер 900, продажи которого начнутся в Китае в марте 2025 года. Модель будет предложена в трех гибридных модификациях. Самая мощная развивает 845 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды

Дизайн Lynk & Co 900 сочетает в себе элементы других моделей бренда. Передняя часть кроссовера выделяется фирменными вертикальными светодиодными фарами, а профиль автомобиля напоминает Range Rover. Главной особенностью стал салон, где расположились два 30-дюймовых 6K экрана: один установлен на передней панели, другой — на потолке для пассажиров второго ряда. Также оснащение включает 12,66-дюймовую приборную панель, проекционный дисплей, беспроводные зарядки для смартфонов, подсветку и холодильную камеру. Кроссовер построен на платформе Geely SPA Evo. Длина модели составляет 5,24 м, ширина - 1,999 м, высота - 1,81 м и колесная база - 3,16 м.

Стандартная версия Lynk & Co 900 получила 1.5-литровый турбомотор и два электродвигателя (215 л.с. спереди и 308 л.с. сзади). Суммарная мощность - 710 л.с. Версия подороже комплектуется 2.0-литровым турбодвигателем и двумя электромоторами (165 л.с. спереди и 308 л.с. сзади). В этом случае суммарная мощность - 724 л.с. Флагманское исполнение оснащено турбоагрегатом на 2,0 л. и тремя электродвигателями (165 л.с. спереди и два по 215 л.с. сзади). Суммарная мощность составляет 845 л.с. На данный момент о запасе хода и батареях информации нет.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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