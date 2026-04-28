28 апр 2026

В России запустили платформу для народных поправок в ПДД

Автор фото: MotorPage

В России стартовал новый этап обсуждения правил дорожного движения с участием самих автомобилистов. Общественная палата РФ представила онлайн платформу, которая позволяет выявлять спорные моменты в ПДД и предлагать собственные варианты их корректировки

Проект получил название «Общественные поправки в ПДД». Пользователи могут не только вносить свои предложения, но и участвовать в обсуждении уже опубликованных инициатив, а также голосовать за или против изменений.

По словам заместителя председателя комиссии Общественной палаты по безопасности Александра Холодова, наиболее значимые идеи будут направлены в правительство РФ для дальнейшего рассмотрения. Он подчеркнул, что правила дорожного движения должны отражать общественный консенсус и соответствовать текущим условиям.

Особое внимание уделяется новым реалиям с учетом популярности электросамокатов и электровелосипедов, а также изменений технических характеристик современных автомобилей.

Для удобства пользователей платформа оснащена системой искусственного интеллекта, которая помогает корректно формулировать предложения. Все инициативы структурированы по конкретным пунктам ПДД, что упрощает навигацию и делает обсуждение более предметным.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

