Марка SWM анонсировала дату выхода нового кроссовера в России

Китайская компания SWM готовит пополнение своего модельного ряда в России. На сегодняшний день линейка состоит из трех кроссоверов G01, G01F и G05 Pro. В мае или июне следующего года к ним присоединится среднеразмерный кроссовер G03F (на родине Big Tiger)

Данная модель дебютировала на родине летом 2022 года. Она сразу привлекла внимание своим классическим дизайном, который выражался в квадратных фарах, крупной решетке радиатора и формой кузова, чем-то напоминающей Land Rover 2000 годов. Длина кроссовера составляет 4605 мм., а его колесная база - 2780 мм. Автомобиль будет предложен с 5- или 8-местным салоном.

Стандартная версия оснащена 1,5-литровый атмосферным мотором мощностью 110 л.с. (155 Нм крутящего момента), работающим в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Версия подороже - гибрид с дополнительным электродвигателем на 143 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода в гибридном режиме - 1000 км. Вне зависимости от модификации привод может быть только передний.