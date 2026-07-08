McLaren вернул к жизни забытый суперкар M6GT

Компания McLaren завершила уникальный проект по воссозданию суперкара M6GT, который задумывался основателем компании Брюсом Маклареном как первый дорожный автомобиль марки задолго до появления культового F1

В основе M6GT лежал гоночный McLaren M6A серии Can Am. Брюс Макларен рассчитывал выпустить 50 экземпляров, однако проект так и не был реализован. До прекращения работ удалось построить лишь 3 прототипа.

Спустя десятилетия подразделение McLaren Special Operations полностью восстановило автомобиль, максимально сохранив оригинальную концепцию. Для этого специалисты использовали заводские формы кузова, архивные чертежи и фотографии. Машину оснастили соответствующими эпохе двигателем Chevrolet V8 и механической коробкой передач. В работе также приняли участие механики, которые в свое время трудились над оригинальным M6GT. Кузов окрашен в кремово-белый цвет Colnbrook, названный в честь предприятия, где Макларен разрабатывал свой дорожный спорткар.

Дебют уникального экземпляра состоится на Фестивале скорости в Гудвуде. Примечательно, что именно на трассе Гудвуд в 1970 году во время испытаний гоночного McLaren M8D Can Am погиб Брюс Макларен. На тот момент ему было всего 32 года.

