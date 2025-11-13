McLaren выведет на рынок свой первый гибридный кроссовер с мотором V8 в 2028 году

На встрече дилеров, прошедшей в центре McLaren Creation Centre в Бистере, представительство компании заявило, что первый гибридный кроссовер марки планируется вывести на рынок в 2028 году

Будущая модель пока известна под внутренним индексом P47. Кроссовер оснастят гибридной силовой установкой с мотором V8. Предполагается, что по размерам и пропорциям кузова кроссовер McLaren будет напоминать Porsche Cayenne Turbo GT. Участники презентации описали модель как брутальный автомобиль с 24-дюймовыми колесными дисками.

Руководство McLaren пока официально не подтвердило выпуск новой модели. Помимо дебютного кроссовера, марка готовит целую серию новинок. Согласно плану, с 2024 по 2028 год бренд будет представлять по одной новой модели ежегодно. Среди них — гибридное купе мощностью около 800 л.с., которое должно выйти в 2027 году, а также финальная версия McLaren 750S с воздухозаборником на крыше и увеличенным спойлером.